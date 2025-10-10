Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Правительство России внесло Renault в санкционный список

Сборка автомобилей на заводе Renault в Сандувиле, Франция, 29 марта 2024 года
Сборка автомобилей на заводе Renault в Сандувиле, Франция, 29 марта 2024 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Правительство России включило французский автомобильный концерн Renault SAS в список компаний, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются "специальные экономические меры".

Компания указана в перечне под номером 75. Соответствующее постановление, подписанное 6 октября, опубликовано на официальном портале правовых актов.

Этот список был утвержден 11 мая 2022 года. С лицами, включенными в перечень, запрещено совершать сделки и исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам. Также нельзя осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются попавшие в реестр.

  • После начала российского вторжения в Украину Renault ушел из России. Его доля в АвтоВАЗе (67,69% акций) перешла в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). У Renault есть опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет. Завод в Москве компания передала правительству столицы.
Удары по регионам
Embed
Удары по регионам

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00

Удары по регионам

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG