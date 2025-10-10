Правительство России внесло Renault в санкционный список

Правительство России включило французский автомобильный концерн Renault SAS в список компаний, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются "специальные экономические меры".
Компания указана в перечне под номером 75. Соответствующее постановление, подписанное 6 октября, опубликовано на официальном портале правовых актов.
Этот список был утвержден 11 мая 2022 года. С лицами, включенными в перечень, запрещено совершать сделки и исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам. Также нельзя осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются попавшие в реестр.
- После начала российского вторжения в Украину Renault ушел из России. Его доля в АвтоВАЗе (67,69% акций) перешла в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). У Renault есть опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет. Завод в Москве компания передала правительству столицы.