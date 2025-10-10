Правительство России внесло Renault в санкционный список

Правительство России включило французский автомобильный концерн Renault SAS в список компаний, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются "специальные экономические меры".

Компания указана в перечне под номером 75. Соответствующее постановление, подписанное 6 октября, опубликовано на официальном портале правовых актов.

Этот список был утвержден 11 мая 2022 года. С лицами, включенными в перечень, запрещено совершать сделки и исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам. Также нельзя осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются попавшие в реестр.