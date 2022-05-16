Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО

Правительство Швеции объявило о намерении вступлении в НАТО. Решение было принято после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого Стокгольм больше 200 лет сохранял нейтралитет.

19 мая премьер-министр Магдалена Андерсон в обращении к парламенту в Стокгольме назвала решение "историческим изменением политики безопасности страны". "Швеция нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством в союзе", — сказала она. Позже на пресс-конференции она сказала, что большинство депутатов поддерживает это решение.

Швеция и соседняя Финляндия координируют шаги о присоединении к союзу. Финляндия сохраняла нейтралитет после Второй мировой войны, где воевала на стороне нацистской Германии.

Вступление двух стран в два раза увеличит сухопутную границу России и НАТО. Российские официальные лица резко реагируют на решение Стокгольма и Хельсинки. 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает это расширение союза непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но расширение инфраструктуры "вызовет ответную реакцию".