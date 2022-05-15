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В НАТО уверены в консенсусе по приёму в организацию Финляндии и Швеции

Глава НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает промедления в процессе вступления в организацию Финляндии и Швеции, несмотря на некоторые возражения Турции.

Анкара не хочет блокировать присоединение к Североатлантическому союзу двух новых членов, и дала это ясно понять, сказал Столтенберг в воскресенье по завершении встречи в Берлине министров иностранных дел стран НАТО. "Я уверен, что мы сможем ответить на опасения Турции так, чтобы это не замедлило процесса вступления", - добавил Столтенберг.

До этого в турецком руководстве заявляли, что дадут согласие на вступление в НАТО Хельсинки и Стокгольма только если будут выполнены определённые условия Анкары. Это вызвало сомнения в окончательной единой позиции всех стран-членов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также высказал уверенность, что консенсус по предполагаемому расширению НАТО будет достигнут. По словам Блинкена, он разговаривал с турецким коллегой относительно опасений Анкары. "Я не хочу давать характеристику ни этому конкретному разговору с министром иностранных дел, ни обсуждениям в рамках сессий НАТО, но с уверенностью могут сказать: я слышал почти от всех в организации об очень убедительной поддержке вступлению в Союз Финляндии и Швеции", - сказал Блинкен журналистам после министерской встречи в столице Германии.

Ранее в воскресенье стало известно, что правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз. Решение ещё должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт скоро. В ближайшее время подачи заявки на вступление в НАТО ожидают также от Швеции. Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 15 мая в Берлине у него прошла встреча с Блинкеным, после которой он может сказать, что в Украину, противостоящей российской агрессии, идёт "ещё больше оружия и помощи". Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Блинкен и Кулеба обсудили последствия российского военного вторжения в Украину, включая вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью.

По словам Энтони Блинкена, союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление в отношении России так долго, сколько это потребуется. Вашингтон с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров, отметил госсекретарь США.

Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила по поводу последних действий России, что её поведение равносильно одностороннему отказу от соглашения по сотрудничеству с НАТО, заключённого в 1997 году. "Российское правительство ясно дало понять, что основополагающий акт Россия-НАТО для него больше ничего не значит. Таким образом, сейчас мы должны признать, что этот базовый документ прекращен в одностороннем порядке Россией, а не НАТО", - подчеркнула Бербок.

Соглашение, упомянутое Бербок, ставило своей целью укрепление доверия и ограниченного военного присутствия обеих сторон в Восточной Европе. НАТО приостановила парктическое сотрудничество с Россией в 2014 году вслед за аннексией Россией Крыма. Москва, в свою очередь, приостановила работу своей миссии в НАТО и закрыла представительство Североатлантического союза в россйиской столице в октябре прошлого года - в ответ на высылку своих российских дипломатов, пишет Reuters.

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