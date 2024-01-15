Комиссия в РФ одобрила конфискацию имущества у осуждённых за "фейки"

Комиссия по законопроектной работе правительства России одобрила идею конфискации имущества у осуждённых по статьям уголовного кодекса о так называемых фейках о российской армии и публичных призывах к дезертирству, если эти деяния были совершены "по корыстным мотивам".

RTVI сообщает, что законопроект был разработан депутатами Госдумы от "Единой России", соавторами многих репрессивных законов Василием Пискарёвым, Ириной Яровой и Еленой Ямпольской. Согласно подготовленному ими документу, статьи Уголовного кодекса о "фейках" и призывах к дезертирству будут включены в перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация.

Отмечается, что законопроект пока ещё не внесён в Госдуму на одобрение депутатов. Это планируется сделать в ближайшее время.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с момента появления в уголовном кодексе статьи о "фейках о российской армии" ведомство возбудило 273 соответствующих уголовных дела. Ещё 81 уголовное дело было возбуждено по статье о так называемой дискредитации действий вооружённых сил России.

При этом фейками и дискредитацией суды признают фактически любую информацию о войне в Украине, которая противоречит официальной позиции Кремля. Как минимум половину приговоров по делам о "фейках об армии" суды вынесли из-за высказываний об убийстве мирных жителей Украины российскими военными, подсчитала ранее "Вёрстка".

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