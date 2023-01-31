Правозащитника Никитенко посадили на три года за "дискредитацию" армии

Суд в Амурской области приговорил к трём годам лишения свободы правозащитника Владислава Никитенко из Благовещенска, который после начала войны в Украине направлял в Следственный комитет и прокуратуру жалобы на российского президента Владимира Путина.

Как сообщил во вторник телеграм-каналу SOTA адвокат Роман Боков, прокурор на процессе в Ивановском районном суде запрашивал 3 года и 2 месяца. Помимо обвинения в повторной "дискредитации" армии Никитенко также вменили пять эпизодов по статье о неуважении к суду.

Уголовное дело в отношении Владислава Никитенко возбудили прошлой весной за 10 антивоенных постов в фейсбуке. 23 мая суд отправил его под домашний арест, однако в июле меру пресечения ужесточили и активиста поместили в следственный изолятор, пишет "Медиазона". 17 октября, после решения о продлении ареста, правозащитник объявлял голодовку.

В марте 2022 года правозащитника оштрафовали по административной статье о "дискредитации" за заявление в полицию с требованием возбудить дело против губернатора Амурской области за поддержку войны против Украины, отмечает Сибирь.Реалии.