Правозащитника Никитенко посадили на три года за "дискредитацию" армии

Суд в Амурской области приговорил к трём годам лишения свободы правозащитника Владислава Никитенко из Благовещенска, который после начала войны в Украине направлял в Следственный комитет и прокуратуру жалобы на российского президента Владимира Путина.
Как сообщил во вторник телеграм-каналу SOTA адвокат Роман Боков, прокурор на процессе в Ивановском районном суде запрашивал 3 года и 2 месяца. Помимо обвинения в повторной "дискредитации" армии Никитенко также вменили пять эпизодов по статье о неуважении к суду.
Уголовное дело в отношении Владислава Никитенко возбудили прошлой весной за 10 антивоенных постов в фейсбуке. 23 мая суд отправил его под домашний арест, однако в июле меру пресечения ужесточили и активиста поместили в следственный изолятор, пишет "Медиазона". 17 октября, после решения о продлении ареста, правозащитник объявлял голодовку.
В марте 2022 года правозащитника оштрафовали по административной статье о "дискредитации" за заявление в полицию с требованием возбудить дело против губернатора Амурской области за поддержку войны против Украины, отмечает Сибирь.Реалии.
- В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Владислав Никитенко подал заявление во все военные прокуратуры и управления Следственного комитета, требуя возбудить уголовные дела против Путина и членов Совбеза России за акты международного терроризма и развязывание агрессивной войны. Ни одно из его заявлений не было зарегистрировано, и каждый отказ в регистрации он обжаловал в суде. За жалобу против амурского губернатора его оштрафовали на 45 тысяч рублей.
- Правозащитный проект "Мемориал" признал Никитенко политзаключённым.
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