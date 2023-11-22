Правозащитники HRW обвинили Китай в закрытии и разрушении мечетей

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что власти Китая систематически закрывают и разрушают мечети в северной части страны. Это часть политики по "китаизации" регионов, где живут представители разных этнических и религиозных групп.

По сведениям HRW, в провинциях Нинься-Хуэй и Гансу множество мечетей в последние годы были закрыты, уничтожены или переданы различным инстанциям для светского использования. Директор китайского отдела HRW Майя Вонг назвала это нарушением свободы вероисповедания и частью системных притеснений ислама в стране.

Курс на "китаизацию" мультиэтничных регионов был провозглашён главой Компартии Китая Си Цзиньпином в 2016 году. В 2018 году КПК приняла резолюцию о "консолидации" мечетей. В ней указано, что число молельных домов должно быть уменьшено, а новые не должны строиться.

HRW указывает, что с момента принятия резолюции в Синьцзян-Уйгурском районе, где наиболее высоко число мусульман, были закрыты или уничтожены две трети всех мечетей, в Нинься-Хуэй – не менее трети. Со зданий ещё открытых мечетей власти удаляют купола и минареты, внутри их закрывают необходимые для молитвы залы для омовения и убирают кафедры для проповедников. Также в них устанавливают камеры видеонаблюдения. Это, по словам правозащитников, позволяет выследить в среде прихожан тех, кому запрещено посещать мечети: членов КПК и несовершеннолетних.

В Китае живёт около 20 миллионов мусульман.