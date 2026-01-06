Правозащитники привели новые данные по убитым активистам в Иране

В Иране при подавлении сотрудниками сил безопасности протестных выступлений, начавшихся в конце декабря, были убиты не менее 27 демонстрантов, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сообщила во вторник неправительственная организация Iran Human Rights, которая базируется в Норвегии.

По сведениям правозащитников, люди погибли в 8 провинциях страны в результате стрельбы и применения других силовых методов. В организации добавили, что в течение 10 дней были задержаны более ста человек.

Правозащитники обвинили силы безопасности в убийстве по меньшей мере шести человек в результате одного инцидента, когда в субботу на прошлой неделе был открыт огонь по протестующим в районе Малекшахи, в западной провинции Илам. Организация также заявила, что в воскресенье силы безопасности провели рейд в больнице в Иламе, куда были доставлены раненые демонстранты из Малекшахи, и арестовали нескольких из них.

Протесты охватили как минимум 26 из 31 провинции Ирана, отмечается в сообщении. В нём также говорится о студенческих выступлениях более чем в 20 университетах.

Согласно подсчетам, основанным на официальных сообщениях иранских СМИ, с начала протестов погибли по меньшей мере 12 человек, включая сотрудников сил безопасности.

В Iran Human Rights опасаются, что репрессии в отношении участников нынешних выступлений могут оказаться еще более суровыми и масштабными, чем прежде. "Сейчас режим более нестабилен, чем когда-либо, и серьёзно беспокоится за своё выживание", - считает глава иранской правозащитной группы Махмуд Амири-Могдам.

Протесты начались с Тегерана на фоне резкого падения курса валюты и стремительной инфляции. Участники высказываются против экономической политики правительства, звучат также призывы к возвращению монархии.

Власти признали экономические трудности, но обвинили в разжигании протестов некие группы, связанные с зарубежными странами.