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Предельный возраст госслужащих в России поднят до 70 лет

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал поправки к закону о государственной службе, повышающие предельный возраст некоторых категорий госслужащих до 70 лет. Ранее с таких должностей чиновники уходили на пенсию в 65 лет. Поправки касаются руководителей федеральных и региональных органов власти, аппарата Совета Федерации и Госдумы, а также их помощников и советников.

Также в документе указано, что при назначении чиновников на государственные должности высшей, главной, ведущей и старшей категории в 2022 и 2023 годах конкурс может не проводиться.

Год назад Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить срок военной службы для генералов, адмиралов и маршалов до 70 лет - раньше они тоже уходили на пенсию в 65.

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