Предполагаемую мать детей Шойгу лишили вида на жительство в Литве

Суд в Вильнюсе признал законным решение МВД Литвы лишить вида на жительство Елену Каминскас, которую называют матерью двух детей министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщило Литовское национальное радио и телевидение.

Елена Каминскас получила временный вид на жительство в Литве в 2017 году. Летом 2022 года разрешение отозвали. Также ей запретили въезжать в Литву в течение пяти лет и в страны Шенгенского соглашения – в течение трёх. Департамент миграции при МВД Литвы не объяснил причин своего решения. Каминскас попыталась обжаловать постановление в суде.

Судебные заседания были закрытыми, так как заинтересованной стороной по делу проходит Департамент государственной безопасности Литвы. ДГБ считает, что присутствие Каминскас в Литве может угрожать национальной безопасности государства "из-за её связей с российскими структурами". Соответствующее заключение ДГБ представило в департамент миграции при МВД.