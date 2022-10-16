Предполагаемая мать внебрачных детей российского министра обороны Сергея Шойгу Елена Каминскас требует через суд вернуть ей отозванный у неё этим летом вид на жительство в Литве. Дочь министра успела получить литовское гражданство. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

49-летняя Каминскас, в девичестве Шебутнова, — бывшая бортпроводница лётного отряда российского министерства по чрезвычайным ситуациям, Шойгу возглавлял его 21 год. О её общем сыне с министром в 2006 году писала бульварная "Экспресс-газета", а в 2019 — российское издание The Insider. Мальчик по имени Данила и с отчеством Сергеевич родился в 2001 году, в 2008 Шебутнова родила дочь Дарью Сергеевну.

В 2017 году Шебутнова получила вид на жительство в Литве, следует из материала LRT. Не позднее 2019 она вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Он официально удочерил Дарью, она получила литовское гражданство. Сама Шебутнова по-прежнему гражданка России.

Литовская телерадиокомпания не приводит причин, по которым Каминскас была лишена вида на жительство. В письменном ответе Департамента миграции журналистам говорится, что юристы ведомства представят доводы, на основании которых было принято решение об аннулировании её вида на жительство, на судебном заседании.

Согласно российским базам данных, муж Каминскас не позднее весны 2022 года получил российское гражданство. После свадьбы на Шебутновой он став бенефициаром нескольких литовских предприятий, в основном девелопнерских, владеющих активами на сумму около 20 миллионов евро в Вильнюсе, — пишет The Insider.

Его жена — крупный подрядчик российских министерств чрезвычайных ситуаций и обороны, следует из материала издания. Она отказалась давать комментарии для расследования.