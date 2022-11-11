Шойгу оказался в тройке самых непопулярных российских политиков

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые оказался в тройке самых непопулярных российских политиков. Его рейтинг с начала военного вторжения в Украину упал на треть. Такой вывод делают "Важные истории" ссылаясь на данные ВЦИОМ.

В октябре рейтинг недоверия Шойгу превысил 4%. В антирейтинге министр обороны обогнал оппозиционера Алексея Навального. Более непопулярными политиками чем Шойгу, согласно данным ВЦИОМ, являются только президент России Владимир Путин и глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом в начале 2020 года антирейтинг министра обороны составлял всего 0,7%. Однако уже в феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину, ему не доверяли 1,9%. В августе этот показатель вырос до 2,4%, в сентябре до 3,5%, а в октябре антирейтинг Шойгу достиг отметки в 4,1%. Одновременно обвалился и рейтинг популярности главы оборонного ведомства. В марте он составлял 21,1%, а к октябрю этот показатель опустился до 14,6%.

Падение рейтингов Шойгу может быть напрямую связано с неудачами российской армии на фронте, а также информацией о больших потерях среди личного состава. Ранее стало известно о том, что российские военные, находившиеся на правом берегу Днепра в Херсонской области Украины, к утру пятницы выведены на левый берег. Россия оставила единственный захваченный ею с начала вторжения областной центр Херсон, в город вошли украинские войска. В начале сентября российская армия из-за контрнаступления Украины была вынуждена оставить значительные территории захваченные ею в Харьковской области.

До начала вторжения в Украину Шойгу являлся одним из самых популярных российских министров. В январе 2022 года 18% россиян говорили о том, что хотели бы видеть его следующим президентом страны.