Представители США и Украины продолжают переговоры в Майами

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, представители президента США Дональда Трампа, второй день ведут в Майами переговоры с украинской делегацией - секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и главой генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники. Ранее о встрече сообщали другие СМИ.

Переговоры в Майами последовали за почти пятичасовой встречей Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве во вторник, после которого российская сторона заявила об отстутствии компромисса.

Как утверждает Axios, хотя публичные позиции Украины и России выглядят несовместимыми, американские представители по-прежнему верят в возможность компромисса даже по самому сложному вопросу, территориальному.

Издание приводит слова источника, что Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинскую делегацию о встрече с Путиным и о идеях, которые помогут сблизить стороны. В четверг прошла двухчасовая встреча, "позитивно", как о ней отозвался неназванный представитель США. В пятницу переговоры возобновились, ожидается, что они продолжатся и в субботу.

Трамп в пятницу вновь заявил, что надеется на достижение соглашений о мире между Россией и Украиной в ближайшее время.

Участвовавший в переговорах в Москве помощник Путина Юрий Ушаков в пятницу в интервью ВГТРК заявил, что встреча в Кремле прошла "в конструктивно-дружеской атмосфере", а Владимир Путин и Стивен Уиткофф "понимают друг друга уже с полуслова". При этом он отметил, что в случае дальнейшего изменения мирного плана ключевым автором правок будет не Уиткофф, а Джаред Кушнер - зять Дональда Трампа. "Ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", - предположил Ушаков.