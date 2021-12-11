Представитель Госдепартамента посетит Москву, Киев и Брюссель

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Россию, Украину и Бельгию. Карен Донфрид в Москве и Киеве обсудит наращивание российского военного потенциала на границе с Украиной. В Брюсселе она проведет консультации с союзниками по НАТО по поводу дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений, говорится в сообщении Госдепартамента.

Визит Донфрид – результат договорённостей президентов России и США. Во время видеопереговоров 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден поручили своим командам продолжить обсуждение ситуации вокруг Украины.

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.

Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам российского президента Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.

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