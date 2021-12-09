Президенты США и Украины провели переговоры по телефону

Президент США Джо Байден провёл в четверг переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Детали их беседы пока не приводятся, отмечает Associated Press. РБК Украина пишет, что Зеленский обещал представить подробности после беседы с американским лидером.

Ранее 9 декабря и Байден, и Зеленский участвовали в организованном Белым домом виртуальном саммите по вопросам развития демократии.

Агентство Reuters замечает, что Байден и Зеленский провели разговор в момент, когда Россия усиливает враждебную риторику в отношении Украины и её западных союзников, к примеру, сравнивая нынешнее положении с наиболее опасными моментами "холодной войны". Возможно, Reuters имеет в виду заявление, которое 9 декабря сделал замглавы МИД России Сергей Рябков. Он сказал, что в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросу расширения НАТО на восток.

Президент России Владимир Путин 9 декабря назвал "геноцидом" события на востоке Украины. "То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хороши видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - сказал Путин, обращаясь к исполнительному директору агентства "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому. Он обратился к Путину с просьбой ввести в российское законодательство понятия "геноцид" и "призывы к геноциду", отмечает Lenta.ru.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путём.

7 декабря у Джо Байдена были двухчасовые телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе их беседы, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения на Украину. По словам главы американской администрации, он дал ясно понять Путину, что если Россия начнёт операцию против Украины, она столкнётся с такими экономическими последствиями, каких не было прежде. И, как подчеркнул Байден, он уверен, что Путин "воспринял это послание". Помимо этого, комментируя в среду разговор с Путиным, Байден заявил, что Соединённые Штаты не планирует направлять своих военных для защиты Украины, так как эта страна не является членом НАТО. Ондновременно Байден подчеркнул, что Вашингтон обеспечит Киев оборонными возможностями, если будет такая необходимость.

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорически отрицает предположения, что она готовит крупную армейскую операцию. На этом фоне США сообщали о планах поставить Киеву больше вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

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