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Преемник Лавров. Владимир Голышев – о "коллективном Путине"

Программная статья Сергея Лаврова "О праве, правах и правилах" – событие не рядовое. И дело не в Иисусе Христе, который, как выяснилось, не бисексуал, а трансгендер. И вообще не в содержании текста. Главное – сам факт публикации. До сих пор подобные статьи были привилегией Путина. Последняя из них вышла в Die Zeit совсем недавно – 22 июня. Лавров, конечно, не мог нарушить путинскую монополию по собственной инициативе. Единственный человек, который мог побудить его выступить в "президентском формате", – сам Путин.

А незадолго до этого тот же Путин предложил Лаврову и Шойгу возглавить федеральный список "Единой России". И если Шойгу уже успел проявить себя как публичный политик, то для кадрового дипломата Лаврова это совершенно новая роль. И от того, как он с нею справится, напрямую зависит судьба президентского кресла в 2024 году.

Тасуя засаленную колоду возможных преемников, мы исходим из того, что следующий президент будет иметь тот же функционал и тот же объем полномочий, что и Путин. Но ведь он был первым лицом больше 20 лет, и найти ему замену из вторых-третьих лиц просто невозможно. Любой из потенциальных преемников хорош в каком-нибудь одном амплуа, а в других несостоятелен. Единственный выход – исполнить мечту Агафьи Тихоновны из гоголевской "Женитьбы".

"Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича..."

Путин сможет возглавить Госсовет или пойти по стопам Дэн Сяопина – определять политический курс страны, не занимая никаких постов

В нашем случае это означает замену Путина на "коллективного Путина" – группу товарищей, имеющих примерно одинаковый объем полномочий. Своего рода синклит, в котором президент – "первый среди равных". При такой конфигурации основная задача президента – представлять страну на международной арене. И здесь, при всём богатстве выбора, альтернативы Лаврову нет. Ни Мишустин, ни Собянин, ни Шойгу не смогут заменить Путина в этой роли. Лавров – сможет. Вопросы же безопасности, экономической политики, регионального развития и т. п. перейдут в зону ответственности других членов синклита. А бывший президент Путин сможет возглавить Госсовет или пойти по стопам Дэн Сяопина – определять политический курс страны, не занимая никаких постов.

Нечто похожее можно было наблюдать в СССР после войны, когда Сталин уже не мог работать в полную силу и в значительной степени уступил бразды правления своему ближайшему окружению: Жданову, Маленкову, Берии, Молотову, Кагановичу, Микояну и др. Он лишь определял стратегию, а оперативное управление осуществлялось коллегиально.

Чтобы заменена Путина на "коллективного Путина" стала возможна, новая конфигурация власти должна быть описана в основном законе. Для этого партия власти должна получить устойчивое конституционное большинство в Госдуме. Судя по начавшейся избирательной кампании, Кремль полон решимости обеспечить "Единой России" рекордный результат. Фиговый листок "системной оппозиции" ему уже не нужен. Если какая-то из нынешних парламентских партий не сможет перешагнуть 5-процентный барьер, тем хуже для неё. В конце концов на "европейские стандарты" руководство России больше не ориентируется. А в развитых странах Азии давно стала нормой именно такая "полуторапартийная" система: Демократическая партия полностью контролирует парламент Южной Кореи, Либерально-демократическая – Японии, КПК – Китая. Без всяких коалиций. Перед "Единой Россией" в этом году поставлена задача занять в этом ряду достойное место. Справится она с ней или нет, будет зависеть в том числе и от Лаврова.

О том, что нас ждёт в 2024 году, мы узнаем уже в ближайшие месяцы. Если российский парламент станет "азиатским" и затеет конституционную реформу, резко сужающую президентские полномочия – значит, Путин на выборы не пойдёт. Если что-то пойдёт не так – останется на галерах, а Лавров – в МИДе.

Владимир Голышев – публицист и драматург

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода

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