"Преемником будут мощи Путина". Рунет об интервью Шевкунова

В сети активно обсуждается свежее интервью одного из самых влиятельных священников России, митрополита Тихона Шевкунова (по некоторым источникам - личного духовника Путина).

Анастасия Кашеварова:

Что хочу сказать на ночь глядя - мы долго собирались и вот запускаем с нуля новый проект - SINDICAT.

Нам будет очень сложно, но вы нас поддержите, плиз.

Начинаем мы с хорошей истории, духовной с интервью с Митрополитом Тихоном (Шевкуновым). Это даже такой добрый разговор о наболевшем.[...]

Я даже не думала, что Владыка Тихон, которого некоторые называют духовником Путина, такой харизматичный.

Станислав Белковский:

Мощное программное интервью владыки Тихона Шевкунова. НЕ духовника В. В. Путина, но всё равно весьма влиятельного общественного деятеля. Из важного. 1. Россия целиком держится на В. В. Путине. Самое страшное - что нынешнему президенту придётся когда-то уходить. А он, и только он спасает страну от всех бедствий, включая стихийные. 2. Президент Путин подобен императору Николаю I, тоже "рабу на галерах" и "инженеру на троне". Г-н Путин, как и Николай Павлович, вовсе и изначально не хотел власти, но раз уж получил... 3. Президент Путин любит страну и народ, а на взаимность страны/народа ему плевать. Он человек бремени и долга. Работает до глубокой ночи. Бывалоча, прибудешь к нему в резиденцию к 22:00 и ждёшь аудиенции до 03:00. 4. Россия нуждается в монархии. Но монархию ещё надо заслужить.[...]

Интервью столь же забавное, сколь и своевременное. Оно ясно и внятно свидетельствует не о растущем влиянии РПЦ МП, а ровно наоборот - о полном превращении Московского Патриархата в тактико-технический придаток РФ-государства.

В интервью Шевкунов назвал Путина "человеком совершенно другого масштаба и уровня во многих отношениях", который "абсолютно себе не принадлежит" и единственная задача которого – "спасать Россию": "Многие смотрят и говорят: ”А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?” Но это и наша проблема, человек не бессмертен".

Феликс Гольберт:

А вы говорите: сталинизм!

Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента рассказал, что главная проблема россиян в том, что Путин не бессмертен.

Вождь настолько велик, что найти ему замену будет непросто.

Владимир Толкачёв:

Из контекста довольно откровенного разговора следует, что Путин так велик, что это уже стало , так как .

Именно эти слова цитируются чаще всего, заслоняя собой даже привычный перечень дифирамбов: etc: День и ночь Путин думает, кто должен занять его место.

Нерв транзита власти, конечно, гудит в интервью, как многие уверены, духовника и даже первого кандидата в Патриархи.

Не спрашивай, по ком гудит нерв; он гудит по тебе. Как-то так.

Павел Соболев:

митрополит Тихон Шевкунов рассказал изданию Daily Storm, что архимандрит Иоанн Крестьянкин наказал Владимиру Путину оставаться президентом РФ пожизненно, а преемником объявить собственные мощи

Николай Подосокорский:

Мне кажется, за такие речи Шевкунов достоин стать следующим патриархом РПЦ МП Тихоном II. Засиделся он уже в простых митрополитах.

Стас Кувалдин:

А вообще может ли духовник говорить о том, что смертность его духовного сына - это "проблема"?

То есть это ведь даже не тайный соблазн Лукавого, а прямая речь, можно сказать

Антон Орехъ:

Бессмертие - не проблема. Проблема - бессменность

На этом фоне как-то потерялись другие темы разговора. Например, митрополит очень эмоционально выступил за прививки от коронавируса. Если слова о Путине подхватила, в основном, оппозиционная блогосфера, то эту часть интервью больше обсуждают лояльные комментаторы.

Дмитрий Петровский:

Посмотрел интервью с Шевкуновым. Не моя тема, а кое-где даже слишком моя (там, где о. Тихон рассуждает о русском государственнике). Настолько, что лучше и промолчать.

Но — то, что священник говорит о ковиде и о мерах борьбы с ним, это важно и нужно. То, что церковь представляется современному образованному человеку некой цитаделью мракобесия — это явление странное и архаичное. Мы стоим на пороге новой эпохи, где мифологическое сознание соседствует с научным. Религия не отрицает науку, она ее дополняет. И когда батюшка говорит, что надо прививаться и почему надо — это важный ход, потому что его услышат те, кто обычно не прививается. Ну и остальное там тоже неплохо

Юлия Витязева:

Примечательно, что интервью с Митрополитом Тихоном началось с темы ковида. Потому что, да! То, что сейчас происходит - это страшно. Страшно и масштабами, и тем, как некоторые отказываются помочь себе сами.

К сожалению, очень многие «лжепророки», коих сейчас развелось опасно много, отговаривают людей от вакцинации и использования средств защиты, апеллируя именно к тому, что, дескать, это все бесовщина и церковь, якобы это не одобряет.

Так вот! Это - враньё!

Дмитрий Стешин:

Есть ощущение, что это не простое интервью с Владыкой Тихоном.

Это проповедь, которая появилась в самое нужное время – не раньше и не позже, «на флажке». Я общался с Владыкой, достаточно долго, несколько часов. Потом, по его благословению, даже помогал ему со спасением памятников древнерусского зодчества на Псковщине (о них тоже будет в этом разговоре) – но интервью, нет. Счел его в то время излишним. И вот это время для слова Пастыря пришло.

Что меня поразило. На интервью Владыка приехал из ковидного госпиталя – причащал больных.

ЦИТАТА:

«Еще прошлой весной, когда все началось, я говорил, что это — третья мировая война. И потери будут страшные, и вбрасываются всякого рода легенды, фейки, провокации, чтобы люди не предохранялись от этой болезни, начиная от масок и заканчивая прививками и прочее».

Сам Владыка привит. С удивлением узнал, что его мать – врач-эпидемиолог и работала в Институте Гамалея.