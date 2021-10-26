"Преемником будут мощи Путина". Рунет об интервью Шевкунова

В сети активно обсуждается свежее интервью одного из самых влиятельных священников России, митрополита Тихона Шевкунова (по некоторым источникам - личного духовника Путина).
Что хочу сказать на ночь глядя - мы долго собирались и вот запускаем с нуля новый проект - SINDICAT.
Нам будет очень сложно, но вы нас поддержите, плиз.
Начинаем мы с хорошей истории, духовной с интервью с Митрополитом Тихоном (Шевкуновым). Это даже такой добрый разговор о наболевшем.[...]
Я даже не думала, что Владыка Тихон, которого некоторые называют духовником Путина, такой харизматичный.
Мощное программное интервью владыки Тихона Шевкунова. НЕ духовника В. В. Путина, но всё равно весьма влиятельного общественного деятеля. Из важного. 1. Россия целиком держится на В. В. Путине. Самое страшное - что нынешнему президенту придётся когда-то уходить. А он, и только он спасает страну от всех бедствий, включая стихийные. 2. Президент Путин подобен императору Николаю I, тоже "рабу на галерах" и "инженеру на троне". Г-н Путин, как и Николай Павлович, вовсе и изначально не хотел власти, но раз уж получил... 3. Президент Путин любит страну и народ, а на взаимность страны/народа ему плевать. Он человек бремени и долга. Работает до глубокой ночи. Бывалоча, прибудешь к нему в резиденцию к 22:00 и ждёшь аудиенции до 03:00. 4. Россия нуждается в монархии. Но монархию ещё надо заслужить.[...]
Интервью столь же забавное, сколь и своевременное. Оно ясно и внятно свидетельствует не о растущем влиянии РПЦ МП, а ровно наоборот - о полном превращении Московского Патриархата в тактико-технический придаток РФ-государства.
В интервью Шевкунов назвал Путина "человеком совершенно другого масштаба и уровня во многих отношениях", который "абсолютно себе не принадлежит" и единственная задача которого – "спасать Россию": "Многие смотрят и говорят: ”А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?” Но это и наша проблема, человек не бессмертен".
А вы говорите: сталинизм!
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента рассказал, что главная проблема россиян в том, что Путин не бессмертен.
Вождь настолько велик, что найти ему замену будет непросто.
Из контекста довольно откровенного разговора следует, что Путин так велик, что это уже стало , так как .
Именно эти слова цитируются чаще всего, заслоняя собой даже привычный перечень дифирамбов: etc: День и ночь Путин думает, кто должен занять его место.
Нерв транзита власти, конечно, гудит в интервью, как многие уверены, духовника и даже первого кандидата в Патриархи.
Не спрашивай, по ком гудит нерв; он гудит по тебе. Как-то так.
митрополит Тихон Шевкунов рассказал изданию Daily Storm, что архимандрит Иоанн Крестьянкин наказал Владимиру Путину оставаться президентом РФ пожизненно, а преемником объявить собственные мощи
Мне кажется, за такие речи Шевкунов достоин стать следующим патриархом РПЦ МП Тихоном II. Засиделся он уже в простых митрополитах.
А вообще может ли духовник говорить о том, что смертность его духовного сына - это "проблема"?
То есть это ведь даже не тайный соблазн Лукавого, а прямая речь, можно сказать
Бессмертие - не проблема. Проблема - бессменность
На этом фоне как-то потерялись другие темы разговора. Например, митрополит очень эмоционально выступил за прививки от коронавируса. Если слова о Путине подхватила, в основном, оппозиционная блогосфера, то эту часть интервью больше обсуждают лояльные комментаторы.
Посмотрел интервью с Шевкуновым. Не моя тема, а кое-где даже слишком моя (там, где о. Тихон рассуждает о русском государственнике). Настолько, что лучше и промолчать.
Но — то, что священник говорит о ковиде и о мерах борьбы с ним, это важно и нужно. То, что церковь представляется современному образованному человеку некой цитаделью мракобесия — это явление странное и архаичное. Мы стоим на пороге новой эпохи, где мифологическое сознание соседствует с научным. Религия не отрицает науку, она ее дополняет. И когда батюшка говорит, что надо прививаться и почему надо — это важный ход, потому что его услышат те, кто обычно не прививается. Ну и остальное там тоже неплохо
Примечательно, что интервью с Митрополитом Тихоном началось с темы ковида. Потому что, да! То, что сейчас происходит - это страшно. Страшно и масштабами, и тем, как некоторые отказываются помочь себе сами.
К сожалению, очень многие «лжепророки», коих сейчас развелось опасно много, отговаривают людей от вакцинации и использования средств защиты, апеллируя именно к тому, что, дескать, это все бесовщина и церковь, якобы это не одобряет.
Так вот! Это - враньё!
Есть ощущение, что это не простое интервью с Владыкой Тихоном.
Это проповедь, которая появилась в самое нужное время – не раньше и не позже, «на флажке». Я общался с Владыкой, достаточно долго, несколько часов. Потом, по его благословению, даже помогал ему со спасением памятников древнерусского зодчества на Псковщине (о них тоже будет в этом разговоре) – но интервью, нет. Счел его в то время излишним. И вот это время для слова Пастыря пришло.
Что меня поразило. На интервью Владыка приехал из ковидного госпиталя – причащал больных.
ЦИТАТА:
«Еще прошлой весной, когда все началось, я говорил, что это — третья мировая война. И потери будут страшные, и вбрасываются всякого рода легенды, фейки, провокации, чтобы люди не предохранялись от этой болезни, начиная от масок и заканчивая прививками и прочее».
Сам Владыка привит. С удивлением узнал, что его мать – врач-эпидемиолог и работала в Институте Гамалея.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.