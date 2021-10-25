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Лицом к событию

Зачем Россия Путина воюет с Западом?

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский

Почему митрополит Тихон (Шевкунов) переживает, что Путин не бессмертен?

Кому президент РФ адресует тезис о том, что современный капитализм якобы исчерпал себя? Зачем Россия Путина идет на конфронтацию с НАТО? Работает ли газовое оружие Кремля?

Обсуждаем с политическим аналитиком Андреем Пионтковским. Участвует политолог Александр Баунов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 25 октября в 19:05

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