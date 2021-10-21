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Лицом к событию

"Деньги из-за бугра должны быть окрашены!"

Президент РФ выступает на Валдайском форуме 21 октября 2021

Владимир Путин обрушился на "голливудский партком" и прочие уродливые гримасы буржуазного мира. Дмитрий Муратов жестко пнул ему на предмет иноагентской охоты за собственными гражданами. К Путину на помощь бросилась Маргарита Симоньян. Андрей Колесников об очередной порции президентских откровений на Валдайском форуме. Семен Новопрудский о московском локдауне и о том, как вакцинацию в РФ, по признанию Путина, провалили его собственные друзья. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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