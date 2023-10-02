Премия "Просветитель" опубликовала шорт-листы книг в жанре научпоп

Жюри премии "Просветитель" опубликовало короткие списки книг-номинантов в областях гуманитарных и точных наук.

Среди исследований на русском языке – книги "Что случилось с климатом" Рамиза Алиева, "Рождение советской женщины" Надежды Плунгян и "Воспитание машин: Новая история разума" Сергея Шумского. Кроме них, в шорты-листы вошли работы о динозаврах России, математике в повседневной жизни, коррупции в сталинском СССР и чаадаевском деле.

Отдельной премией будут награждены книги, переведённые на русский язык. Среди её номинантов – "Политические эмоции" Марты Нуссбаум и "Мобилизованная нация: Германия 1939–1945" Николаса Старгардта, а также исследования о генах, разуме в животном мире, взаимоотношении нравственности и насилия в эволюции человека.

Лауреатов премий и специальной награды "ПолитПросвет" – за помощь в осмыслении общественно-политических процессов в России (её номинантов назвали ранее) – объявят 16 ноября 2023 года.