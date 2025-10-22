Премию Сахарова присудили двум журналистам из Беларуси и Грузии

Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" журналистам Анджею Почобуту и Мзие Амаглобели – они находятся в заключении в Беларуси и Грузии.

Анджей Почобут – журналист и активист не признанного властями Беларуси Союза поляков. "Известный своей резкой критикой режима Лукашенко и работами по истории и правам человека, он неоднократно подвергался арестам", – говорится в сообщении Европарламента.

Почобут находится в заключении с 2021 года. В феврале 2023 года его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности. Среди эпизодов дела против активиста были "разговоры о советской агрессии против Польши", статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.

Мзия Амаглобели – грузинская журналистка и основательница изданий "Нетгазети" и "Батумелеби". Она была задержана в Тбилиси в январе 2025 года по обвинению в нападении на сотрудника полиции во время акции протеста. По версии следствия, журналистка ударила по щеке руководителя управления Батуми Ираклия Дгебуадзе. Сама Амаглобели не отрицала, что дала пощечину полицейскому, который, по ее словам, оскорблял ее и плюнул ей в лицо. В августе суд назначил ей два года лишения свободы.

"Первая женщина-политзаключенная в Грузии с момента обретения страной независимости и защитница свободы выражения мнений, Амаглобели стала номинальным лидером демократического протестного движения Грузии, выступающего против режима правящей партии "Грузинская мечта" после оспариваемых выборов в октябре 2024 года", – говорится в заявлении Европарламента.

Выпуск новостей Радио Свобода: