Премьер Грузии назвал события вокруг акции ЛГБТ попыткой заговора

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней в стране очередной неудачной попыткой заговора против государства, за которым стоят антиправительственные и антицерковные силы.

Политик заявил об этом в понедельник на заседании кабинета после того, как вечером в воскресенье участники массовой протестной акции в центре Тбилиси потребовали отставки Гарибашвили и его правительства в связи со смертью сотрудника независимой телекомпании "Пирвели" 37-летнего Лексо Лашкаравы.

Телеоператор был жестоко избит 5-го июля противниками гей-парада в центре Тбилиси. Спустя шесть дней стало известно, что Лексо Лашкараву нашли мёртвым в его квартире.

Смерть сотрудника "Пирвели" Гарибашвили назвал трагедией, которой сейчас пытаются воспользоваться те, кто преследует собственные политические цели. "Конечно, по какой бы причине ни скончался Лексо Лашкарава, все виновные будут строго наказаны, полиция уже арестовала четырех человек. Любое насилие недопустимо. Мы предотвратим любое насилие в стране", – цитирует премьер-министра сайт Эхо Кавказа.

Участники многотысячной акции у парламента Грузии вечером 11 июля призвали Ираклия Гарибашвили подать в отставку до полудня понедельника.

Лексо Лашкарава был одним из более чем 50 сотрудников СМИ, подвергшихся нападению 5-го июля. В тот день сотни противников ЛГБТ вышли на улицы, чтобы помешать запланированному маршу секс-меньшинств по проспекту Руставели. Среди пострадавших журналистов были и двое сотрудников Грузинской службы Радио Свобода.

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Утром перед гей-парадом глава правительства Гарибашвили назвал мероприятие ЛГБТ нецелесообразным, создающим конфронтацию и неприемлемым для значительной части грузинского общества. Грузинская православная церковь также выступила против проведения ЛГБТ-шествия.

Дипломатические миссии 18 стран и Европейский Союз осудили насилие в отношении участников прайда и журналистов, призвав власти Грузии защищать конституционное право всех граждан на мирное собрание. Тбилиси призывают тщательно расследовать события, в том числе гибель телеоператора Лашкаравы.