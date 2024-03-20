Премьер Ирландии Лео Варадкар покидает свой пост

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о своей отставке с поста лидера правящей партии. После избрания нового лидера либерально-консервативной партии "Фине Гэл" он оставит и должность главы правительства, сообщает Би-би-си.

Во время своего выступления в Дублине Варадкар выразил надежду что избрание нового партийного лидера не займёт много времени. По словам премьера, в стране будет новый глава правительства будет в стране уже после парламентских каникул, которые закончатся после Пасхи 31 марта.

У нового премьера и лидера "Фине Гэл" будет до года, чтобы постараться выиграть следующие выборы, считает Варадкар. У самого Варадкара, по его словам, ни личных, ни политических планов нет.

Варадкар впервые возглавил и партию, и правительство в 2017 году, став самым молодым премьером в истории Ирландской Республики. Он занимал этот пост до 2020 года и затем снова стал премьером в 2022 году.

В 2015 году, незадолго до референдума о поправках к Конституции, легализующих однополые браки, Варадкар, занимавший тогда министерский пост в правительстве, сделал каминг-аут, став первым действующим министром в стране, не скрывающим свою сексуальную ориентацию.

Ирландия поддержала Украину в войне с Россией, а также приняла почти 100 тысяч украинских беженцев. Сам Варадкар посещал Киев.

Ирландия – член Евросоюза, но не НАТО. Варадкар говорил, что Дублин ощущает растущую внешнюю угрозу, но в альянс вступать пока не планирует, напоминает Би-би-си.