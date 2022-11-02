Премьер-министр Дании после выборов подала в "техническую" отставку

Премьер-министр Дании Метте Фредириксен в среду объявила о своей отставке. Это произошло после досрочных парламентских выборов, на которых её левоцентристский блок одержал победу. Отставка Фредериксен, которую должна утвердить королева Дании Маргрете, во многом техническая: Фредериксен уже заявила, что останется в политике и намерена сформировать более широкую политическую коалицию, которая включала бы и правоцентристские партии.

Комментаторы отмечают, что Фредериксен подала в отставку только как глава предыдущего правительства, чтобы создать новое, уже с дополнительными участниками.

Парламентские выборы состоялись в Дании 1 ноября - на семь месяцев раньше положенного срока. Это было сделано из-за критики датчанами действий правительства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нынешнего инфляционного кризиса. Из 179 мест в парламенте правящий левоцентристский блок получил 87. Таким образом, он оставляет за собой парламентское большинство, учитывая поддержку депутатов от заморских территорий Дании: уже проголосовавших в его пользу Фарерских островов и Гренландии, в которой подсчёта голосов ещё не было.

Метте Фредериксен назвала это "лучшим результатом за 20 лет". Социал-демократическая партия, как и в прошлые годы, стала лидером, завоевав 27,5% голосов избирателей.

Для формирования более широкой коалиции Фредериксен, скорее всего придётся вести переговоры с партией умеренных, которую возглавляет экс-премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен, а также с Социалистической народной партией, Альянсом красных и зелёных и Социал-либеральной партией, которые поддерживали её и ранее.