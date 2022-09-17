Премьер-министр Эстонии: "Нельзя уступать России даже на дюйм"

На совещании министров обороны и военного руководства стран НАТО в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что главная цель Кремля – реализация имперской идеи через запугивание. Поэтому Россия угрожает миру голодом и ядерной катастрофой и ведет энергетическую войну.

Каллас подчеркнула, что Кремль говорит о переговорах, потому что надеется получить на них то, чего не смог добиться силой. "Именно поэтому нельзя уступать России даже на дюйм", – отметила эстонский премьер-министр.

Каллас считает, что во время войны миру придется адаптироваться к новой ситуации. В области отношений с Россией это означает придерживаться четырех принципов:

Во-первых, это безусловная поддержка Украины. Эта поддержка приближает мир, поэтому Европе нужно ускорить и увеличить предоставление военной помощи Киеву.

Во-вторых, Россия должна быть "привлечена к ответственности за военную агрессию, преступление агрессии и военные преступления".

В-третьих, цена агрессии для России "должна стать неподъемной", для этого необходимо ужесточать санкции и обеспечить ее международную изоляцию.

В-четвертых, НАТО жизненно необходима полностью надежная оборона.

8 сентября стало известно, что Эстония, а также Латвия, Литва, Польша, с 19 сентября запретят пересечение границы с Россией в сторону ЕС гражданам страны с туристическими шенгенскими визами. В тексте заявления говорится, что принявшие такое решение страны считают поездки россиян угрозой общественной и внутренней безопасности. Страны заявили о намерении продолжить добиваться общего запрета на уровне Европейского союза.