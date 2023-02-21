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Премьер-министр Италии Мелони проводит переговоры в Украине

Джорджа Мелони в Ирпене

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник в ходе визита в Украину пообещала дальнейшую поддержку Киеву в условиях российского вторжения.

Мелони приехала в Киев на поезде из Польши. У неё намечены переговоры с украинскими президентом Владимиром Зеленским. Это первый визит Мелони в Украину с момента, когда в октябре прошлого года она заняла должность председателя правительства во главе правой коалиции.

Итальянский премьер, среди прочего, побывала в пригороде Киева Ирпене, где после ухода российских войск были обнаружены массовые захоронения. Выступая там, Джорджа Мелони назвала "пропагандой" слова российского президента Владимира Путина в новом послании Федеральному Собранию. "Часть моего сердца надеялась на другие слова, на шаг вперёд, но это была пропаганда", - подчеркнула Мелони.

Путин, выступая 21 февраля перед политическим и военным руководством России, религиозными лидерами, подчеркнул, что Москва добъётся своих военных целей в Украине, он также обвинил Запад в попытке разрушить Россию, отмечает Reuters.

Во вторник итальянский премьер-министр побывала ещё в одном киевском пригороде - Буче, где российских военных также обвиняют в расправах над мирными жителями. Москва не раз отрицала причастность к массовым убийствам. В Буче Мелони расплакалась, когда ей показали снимки с мёртвыми жителями.

Джорджа Мелони приехала в Украину на следующий день после визита в эту страну президента США Джо Байдена. Он заявил, что Вашинготон будет и дальше поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии, "столько, сколько потребуется".

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