Премьер-министр Латвии объявил о своей отставке

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке, сообщает Delfi.
"Для развития государству необходимо сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения", – сказал Кариньш на пресс-конференции. Он уточнил, что подаст заявление об отставке правительства в четверг, 17 августа, и призвал "Новое единство" выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.
Решение о новом главе правительстве правящая партия примет в среду, 16 августа. Неофициально преемницей называют Эвику Силиню, которая сейчас занимает пост министра благосостояния.
Действующий кабинет министров во главе с Кариньшем продолжит работу, пока не будет сформировано и утверждено новое правительство.
- Кариньш стал премьер-министром Латвии в январе 2019 года. Он выступает за ассимиляцию в стране представителей других наций: в частности, при нём в Латвии начался перевод школ нацменьшинств на латышский язык.
- В апреле 2021 года оппозиция потребовала его отставки, обвинив в неспособности справиться с "кризисом, возникшим из-за пандемии COVID-19", однако парламент это требование не поддержал. Кариньш также является депутатом Европарламента.
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