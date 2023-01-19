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Премьер-министр Новой Зеландии неожиданно подала в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сегодня неожиданно объявила о своей отставке. По словам политика, у нее больше нет сил руководить страной.

В ходе пресс-конференции Ардерн призналась, что шесть лет в качестве премьер-министра "сильно её измотали". Теперь она больше не видит для себя возможности оставаться на посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах "Я окажу Новой Зеландии медвежью услугу, если буду продолжать", - сказала она.

Ардерн уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. В ближайшие дни состоится голосование, чтобы определить её замену. 14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.

Джасинда Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире, когда в 2017 году она была избрана премьер-министром в возрасте 37 лет.

Правительству Новой Зеландии под её руководством пришлось столкнуться с целым рядом серьёзных испытаний. Таких как - пандемия, стрельба в мечети Крайстчерча и извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.

Заявление об уходе Джасинды Ардерн стало неожиданностью для жителей Новой Зеландии. Согласно опросам, большинство избирателей по-прежнему предпочли бы видеть именно её во главе правительства.

42-летняя политик рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда.

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