Премьер-министр Таиланда пообещал продолжить воевать с Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пообещал продолжить боевые действия на границе с Камбоджей. Такое заявление он сделал через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что стороны готовы к прекращению огня.

"Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу это четко заявить. Наши действия сегодня утром уже говорили сами за себя", – написал Чанвиракун в Facebook.

Министерство информации Камбоджи заявило, что военные Таиланда продолжили наносить удары по целям вдоль границы. Таиланд, в свою очередь, обвинил Камбоджу в "неоднократных нарушениях международных правил", в частности, в нанесении ударов по гражданским объектам и установке мин.

Ранее Трамп заявил, что поговорил премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракулом и Хуном Манетом. "Они согласились прекратить все обстрелы, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению", – написал американский президент в соцсети Truth вечером в пятницу.

Боевые действия между Таиландом и Камбоджей возобновились в понедельник. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей о перемирии, достигнутых при посредничестве Трампа. Как пишет "Аль-Джазира", в результате очередного обострения конфликта в обеих странах погибли более 20 человек, еще около 200 получили ранения.