Премьер-министр Таиланда пообещал продолжить воевать с Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пообещал продолжить боевые действия на границе с Камбоджей. Такое заявление он сделал через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что стороны готовы к прекращению огня.
"Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу это четко заявить. Наши действия сегодня утром уже говорили сами за себя", – написал Чанвиракун в Facebook.
Министерство информации Камбоджи заявило, что военные Таиланда продолжили наносить удары по целям вдоль границы. Таиланд, в свою очередь, обвинил Камбоджу в "неоднократных нарушениях международных правил", в частности, в нанесении ударов по гражданским объектам и установке мин.
Ранее Трамп заявил, что поговорил премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракулом и Хуном Манетом. "Они согласились прекратить все обстрелы, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению", – написал американский президент в соцсети Truth вечером в пятницу.
Боевые действия между Таиландом и Камбоджей возобновились в понедельник. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей о перемирии, достигнутых при посредничестве Трампа. Как пишет "Аль-Джазира", в результате очередного обострения конфликта в обеих странах погибли более 20 человек, еще около 200 получили ранения.
- Предыдущие приграничные столкновения между Камбоджей и Таиландом произошли в июле 2025 года, через несколько дней после гибели двух таиландских солдат, которые подорвались на минах. Истребители F‑16 военно-воздушных сил Таиланда в ответ нанесли авиаудары по Камбодже.
- В октябре при посредничестве президента США Дональда Трампа стороны подписали декларацию, в которой обязались прекратить все военные действия и установить добрососедские отношения. Таиланд обещал освободить 18 камбоджийских военнопленных, а Камбоджа начать отвод тяжелой артиллерии от границы. Контроль за соблюдением режима прекращения огня должны были взять на себя малайзийские наблюдатели.
- Конфликт между современными Таиландом и Камбоджей из-за приграничных территорий и расположенных на них священных для буддистов храмов длится уже более ста лет и привел к более чем 10 войнам только в XX-XXI веках.