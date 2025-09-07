Премьер-министр Японии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил 7 сентября об уходе в отставку. Этому предшествовала неудача правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента - Палату советников, где она впервые за 70 лет потеряла большинство.

Сразу после выборов, которые прошли в июле, Исиба заявлял, что останется на своём посту. На пресс-конференции в Токио в воскресенье он объяснил это стремлением завершить переговоры о торговом соглашении с США. Соглашение было достигнуто, и 68-летний Исиба, по его словам, решил "передать эстафетную палочку новому поколению".

Японские СМИ отмечают, что Исиба был вынужден принять решение об отставке, чтобы избежать раскола в партии, часть деятелей которой выступали за уход непопулярного премьера.

Исиба возглавил правительство менее года назад. Теперь ЛДП предстоит определиться с кандидатом в новые премьеры. Им станет победитель внутрипартийного голосования, которое определит нового лидера партии после ухода Исибы. До этого момента Исиба продолжит исполнять обязанности премьера.

Как отмечает Reuters, вероятными кандидатами на пост лидера ЛДП станут Санаэ Таикати, в прошлом году уступившая на партийных выборах Исиби, и министр Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми.