"Слой гуманизма очень хрупок". К чему приведет успех правых популистов в Японии

Ультраправая партия "Сансейто" впервые получила 14 мест на выборах в Палату советников японского парламента по итогам выборов летом 2025 года. Раньше партия не играла заметной роли в политической жизни страны, но благодаря популистским лозунгам смогла добиться успеха: за ультраправых проголосовали около 16 млн японцев. Местные жители говорят, что такой результат объясняется теми же причинами, что в и других странах: действующие власти не могут решить проблемы, копившиеся годами.

"Раньше были туристы с Запада, сейчас – китайцы"

На выборах 2022 года ультраправая партия "Сансейто" получила свой первый мандат в верхнюю палату японского парламента (Палата советников), а через три года смогла заработать еще 14. По одномандатным округам за нее проголосовали около 12% избирателей, по спискам – больше 15%, а всего партию поддержали около 16 млн японцев при населении страны 124 млн. Опередили популистов только Демократическая партия для народа и правящая Либерально-демократическая партия, которая, впрочем, потеряла 18 мест в палате, а с ними и свое большинство.

Название партии переводится "Твори политику своими руками", а ее лидера – бывшего работника супермаркета Сохэй Камия называют "японским Трампом". В первую очередь это связано с антимигрантской риторикой: Камия играет на обеспокоенности избирателей наплывом иностранцев, а также снижением уровня жизни японцев, который заметен на фоне иностранных туристов. До 2025 года "Сансейто" не пользовалась успехом, а ее нишу отчасти занимала Консервативная партия Японии, которая на нынешних выборах смогла получить лишь два места в Палате советников.

В экономике Японии сложилась сложная ситуация: в начале 90-х на смену экспортному и технологическому буму пришла рецессия, которая длится до сих пор. С началом войны в Украине цены на энергоносители для Японии выросли, а это повлекло за собой повсеместный рост цен. Ситуация усугубляется низкой рождаемостью, а власть пытается решить демографическую проблему, в том числе, за счет мигрантов.

– Негативный экономический фон подточил благосостояние японцев, - говорит жительница Токио Ника Сибата. – В свое время у нас прошла либерализация рынка рабочей силы, поэтому появилось достаточно людей, которые работают не на постоянном контракте. Фрилансеры. И сейчас эти люди абсолютно не защищены с социальной точки зрения: они не могут скопить нормальной пенсии, взять ипотеку, вступить в брак, завести детей. Кроме того, сильным ударом стал коронавирус, который пошатнул, я бы даже сказала, психическое здоровье многих жителей. Сазалось напряжение, вызванное серией военных конфликтов в мире. Наконец, из-за рецессии у нас очень часто сложно найти работу, которая позволит платить за ипотеку и покрыть другие расходы. Зарплаты у нас ниже, чем в других развитых странах. Сильной социалкой Япония тоже никогда не отличалась: больничный, например, за свой счет. Одна из проблем, которую действующее правительство могло бы решить, это демография. Сложно оплатить садик, средняя и старшая школа – это большие расходы. университет для ребенка в Японии – вообще роскошь. Я не могу понять, как страна с такой экономикой до сих пор не добилась бесплатного образования. Расходы на первого ребенка заставляют задуматься, стоит ли рожать второго.

Ника Сибата окончила факультет иностранных языков в Иркутске, а более 30 лет назад приехала в Японию. С тех пор она получила японское гражданство, вышла замуж и родила двоих детей. По ее словам, в Японии и без того довольно строгие условия для приезжих, но представители "Сансейто" предлагают еще сильнее ужесточить правила пересечения границы и основания для долгосрочного пребывания. В обществе такой подход находит отклик.

– У нас еще есть островной менталитет: якобы Япония – государство самодостаточное, которое веками жило без других государств, и сейчас проживет, есть такое мнение, что все японское – самое лучшее. Я бы сказала, это ошибочное мнение. Это выражается в страхе и зашоренности, где-то даже в рессентименте по отношению к другим странам. Все это происходит на фоне того, что рядом с нами хорошо развились Китая, Южная Корея – по ряду экономических показателей, другие южноазиатские страны. Если раньше у нас были туристы по большей части из западных стран, то теперь – китайцы. И рядовой японец не может позволить ходить за покупками в районе Гиндза (район является центром дорогих покупок), но. когда ты туда приходишь, там ходят богатые китайские туристы. Если раньше Япония могла похвастаться высоким уровнем жизни и технологий, то сейчас гордиться на фоне азиатских соседей нечем.

Японское население "сдает", то есть работает все меньше и меньше. Существует несколько программ, когда на низкоквалифицированные должности приезжают люди из Вьетнама, Филиппин, того же Китая. И эти люди, прямо скажем, не интеллигенция. У них и нравы попроще, иногда они и вовсе выглядят угрожающе, ведут себя вызывающе. Появляется статистика о росте числа преступлений, совершенных иностранцами. Но это происходит только потому, что число иностранцев в целом растет: когда я сюда приехала, это был 1%, а сейчас 3,5%. Вот примерно в такой пропорции и выросло число преступлений, но это не говорит о том, что сюда плотным потоком посылают зеков. А в самой Японии доля населения с загранпаспортами примерно такая же, как в России. Многие не знают языков и не ездят за границу, отсюда боязнь иностранцев – вплоть до некоторой истерии, – говорит Ника Сибата.

"Я думаю, это пройдет"

В 2025 году в Японии собрали плохой урожая риса, что привело к его подорожанию: по некоторым оценкам, за год рис подорожал вдвое. Сообщалось, что в супермаркетах выстроились очереди. Представители "Сансейто" заявили, что обеспечат хороший урожай риса в будущем. Кроме того, они пообещали представить пособия для оплаты школьного образования.

– Популисты успешны, потому что умеют достучаться до населения, - говорит программист из Токио Андрей. – На каждый бытовой вопрос у них как будто бы есть ответ. Как они будут выполнять свои обещания и будут ли вообще – никто особо не задумывается. Япония по-прежнему развитая страна, но проблем тут хватает. Люди устали, они готовы верить обещаниям. Но я думаю, их тоже ждет разочарование. Примерно как в случае с Трампом: он много чего обещал, но сейчас мы видим, что уровень поддержки падает. Поэтому, я думаю, это пройдет.

До 2025 года "Сансейто" никто не воспринимал всерьез, поскольку у ее лидеров нет профильного образования и специальной подготовки, которая обычно есть у политиков, говорит профессор университета Темпл в Японии Джеймс Браун.

– "Сансейто" имеет много общего с популистскими движениями в других странах, – отмечает Браун. – Они привлекают в первую очередь представителей рабочего класса и низов среднего класса, которые считают, что в последние годы их перспективы ухудшились. В нем также используются те же самые спорные темы для привлечения внимания, особенно иммиграция, теории заговора, пророссийские настроения. Вместо использования традиционных средств массовой информации, таких как телевидение и печатные издания, "Сансейто" приобрел популярность благодаря YouTube.

Насколько популисты из "Сансейто" смогут влиять на японскую политику – неоднозначный вопрос. Сейчас им принадлежит всего 15 мест из 248 в палате. Это пятая по численности фракция в Палате советников. В стране обсуждают, что "Сансейто" может вступить в союз с Демократической партией народа, которая удерживает 22 мандата. Но, вероятнее всего, популисты смогут косвенно влиять на политику правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Например, правительство уже сформировало комитет, который будет решать вопросы, связанные с миграционной политикой.

– Результаты выборов в Японии в первую очередь –протестное голосование, – говорит Джеймс Браун. – Японские избиратели устали от правительства и хотят перемен. Однако мало кто хочет видеть "Сансейто" у власти, поскольку у них нет никакого управленческого опыта. Более вероятным результатом является то, что "Сансейто" подтолкнет ЛДП занять более жесткую позицию в отношении миграции и назойливого туризма. Влияние "Сансейто" в первую очередь будет зависеть не от количества мест, которые она сейчас занимает в верхней палате. Скорее, его влияние будет обусловлено опасениями, что это только начало. Если японская политика не изменится и если причины недовольства избирателей не будут устранены, "Сансейто" или какая-либо другая популистская партия могут получить еще большую поддержку в будущем.

Как и многие правые силы в других странах, "Сансэйто" занимает националистическую позицию и в этой связи бескомпромиссно выступает за возвращении Курильских островах под юрисдикцию Японии, считая этот вопрос одним из ключевых для национальной безопасности и суверенитета страны. Позиция партии по этой теме более радикальна, чем у большинства других политических сил страны, представленных во власти, которые иногда допускают возможность переговоров или поэтапного решения проблемы.

Однако, по мнению Джеймса Брауна, успех "Сансейто" серьезно не повлияет на политику японских властей в отношении России и Украины, поскольку в этой области в стране сформирован консенсус. Более того, в Японии говорят о возможном влиянии российской пропаганды в ходе предвыборной кампании. Например, кандидат от партии "Сансейто" в Токийском округе дал интервью российскому информационному агентству Sputnik, входящему в государственный холдинг "Россия сегодня". В дальнейшем такие сообщения могут усилить представление о России как об угрозе.

– Все основные партии Японии по-прежнему привержены противодействию российской агрессии, – полагает Джеймс Браун. – Японская общественность также поддерживает эту позицию. На самом деле, основное воздействие может заключаться в повышении осведомленности об угрозе, которую Россия представляет для информационной сферы Японии. В японских СМИ появилось много сообщений о роли, которую сыграли российские государственные СМИ и связанные с Россией боты в продвижении "Сансейто" в преддверии выборов. Растет понимание того, с какой легкостью внешние силы могут манипулировать выборами в Японии. Поддержка Японией Украины в основном останется неизменной. То есть финансовая поддержка продолжится, но Япония не будет предоставлять летальную помощь в виде поставок оружия. Также будет уделяться повышенное внимание разминированию. Япония обладает значительным опытом в этой области. В этом году в Токио также состоится международная конференция по разминированию Украины.

Для части граждан Японии успех "Сансейто" стал тревожным сигналом, объяснить причины которого не просто. В первую очередь это касается эмигрантов и экспатов.

– Я не могу судить, что именно было сделано не так японским правительством за последние 30 лет, – говорит Ника Сибата. – У меня есть подозрение, что не самых глупых людей допускали до управления. Страна остается демократической, есть сменяемость власти, стремление к глобальному сотрудничеству. Поэтому власти шли правильной дорогой. Просто страна непростая. Есть не отрефлексированный опыт еще Второй мировой войны. Страна не раскаялась, не принесла искренние извинения пострадавшим нациям. А слой гуманизма очень хрупок. Как только в мире начались глобальные сдвиги, он отлетел, как штукатурка. На поверхность стали вылезать старые болячки. Сейчас я в ужасе потому, что в парламент прошли политики, которые говорят, что не мешало бы ввести проверки в отношении иностранцев: а соответствует ли он высокому званию японского гражданина? В отношении иностранцев наметились нехорошие тенденции. Если они будут крепнуть, то я не знаю, как доживать свою жизнь в этой стране. Боюсь за детей, потому что по ним видно, что они наполовину не японцы.