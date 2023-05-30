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Премьер-министр Японии уволил сына из-за вечеринки в резиденции

Фумио Кисида во время пресс-конференции в официальной резиденции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына Сётаро с поста личного секретаря по политическим вопросам после того, как стало известно о его вечеринке в официальной резиденции.

Фотографии предновогоднего веселья опубликовал японский еженедельник "Сюкан бунсюн". На фото 32-летний Сётаро Кисида и его родные позируют за трибуной для официальных пресс-конференций и на красном ковре главной лестницы, пародируя традиционное фото министров после назначения.

"Его действия на государственной должности секретаря по политическим вопросам были неуместны. Я решил сменить его, чтобы он осознал свою ответственность", – сказал Кисида, комментируя увольнение сына. Ранее премьер-министр публично отчитал Сётаро за "неподобающее" поведение. На освободившийся пост Кисида уже назначил своего давнего помощника Такаёси Ямамото.

Сётаро Кисида стал одним из восьми личных секретарей премьер-министра в октябре 2022 года. Назначение членов семьи в рамках подготовки наследников – обычное явление в японской политике. Сётаро уже критиковали за злоупотребление служебным положением в январе: он использовал посольские автомобили для частных экскурсий по Лондону и Парижу и покупал сувениры для министров в роскошном лондонском универмаге.

Ранее резиденция японского премьер-министра, которой почти сто лет, служила только его офисом. В 2005 году в здании были обустроены жилые помещения.

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