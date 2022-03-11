Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск

МВД России объявило в розыск пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

ФСИН также обратилась в суд с ходатайством заменить Ярмыш наказание по "санитарному делу" – полтора года ограничения свободы – на реальный срок в колонии, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Летом прошлого года Ярмыш покинула Россию после вынесения приговора по "санитарному делу". Суд счел ее посты в соцсетях о митингах сторонников Навального подстрекательством к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.