Эксперты выявили взлом системой Pegasus из-за конфликта в Карабахе

Мобильные устройства не менее десятка армянских правозащитников и журналистов, среди которых двое сотрудников Армянской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также сотни телефонных номеров в Азербайджане были атакованы с помощью шпионской программы Pegasus.

Об этом говорится в новом расследовании ряда групп по контролю за интернетом совместно с правозащитниками, включая Amnesty International’s Security Lab, некоммерческую организацию Access Now, канадскую Citizen Lab, CyberHUB-AM и независимого исследователя мобильной безопасности Рубена Мурадяна.

Производитель программного обеспечения Pegasus - израильская NSO Group. Компания внесена в черный список США. Разработчики утверждают, что продают Pegasus только государственным органам "для расследования терроризма и серьёзных преступлений". При этом, как утверждалось в расследовании международного медиа-консрциума в июле 2021 года, шпионская программа широко использовалась для взлома смартфонов более десяти нынешних и бывших мировых лидеров, а также телефонов журналистов и гражданских активистов примерно в 50 странах.

В отчете, опубликованном 25 мая, говорится, что установленные его авторами обстоятельства указывают на конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за самопровозглашённого Нагорного Карабаха как на причину предполагаемого шпионажа в период с октября 2020 года по декабрь 2022 года.

Совместное исследование началось в Армении, когда в ноябре 2021 года корпорация Apple разослала пользователям уведомления с предупреждением, что они, возможно, стали мишенью шпионских программ. Авторы отчёта, не обвиняя напрямую власти Азербайджана в противоправных действиях, отмечают, что программное обеспечение Pegasus интенсивно использовалось этой страной и было нацелено на "широкий круг журналистов".

"Расследование подчеркивает серьезную природу шпионских угроз, распространяющихся на гражданское общество в Армении и Азербайджане", — заявили в Amnesty International.

Карлен Асланян и Астких Бедевян, работающие в Армянской службе корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), указаны среди объектов потенциальной слежки. Президент корпорации RFE/RL Джейми Флай осудил вмешательство в частную жизнь журналистов. "Это неслучайно, что журналисты нашей Армянской службы, известные своим острыми репортажами, стали целями шпионского ПО. Я возмущен этим грубым вмешательством в их частную жизнь и имею весомые подозрения, что ответственность за это несёт правительство Азербайджана", - заявил Флай.