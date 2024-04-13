Президент Грузии помилует осуждённого на 9 лет активиста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила помиловать активиста Лазаре Григориадиса, приговорённого к девяти годам колонии по обвинению в насилии над полицейскими в ходе прошлогодних протестов в Тбилиси.

"Я посчитала, что этот молодой человек не может отбывать наказание в течение девяти лет. Я ещё не подписала помилование, но решение уже принято. Я думала об этом несколько дней. Но пока не было обвинительного приговора, не могла ничего сказать", – сказала Зурабишвили.

Она уточнила, что Григориадис выйдет на свободу в течение нескольких часов или дней. Ранее просьбу о его помиловании подавали на имя президента родители активиста при поддержке лидеров политических партий и НКО.

Приговор Григориадису был вынесен вчера, 12 апреля, в Тбилиси. Суд признал активиста виновным в поджоге автомобиля МВД и нападении на полицейских с коктейлями Молотова в ходе протестов против закона об "иноагентах" в марте прошлого года.

Григориадис не признал вину. Его адвокаты называли уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным.