"Грузинская мечта" вновь внесёт законопроект об иноагентах

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" снова внесёт в парламент законопроект об иностранных агентах. Об этом заявил лидер её парламентской фракции Мамука Мдинарадзе.

В прошлом году грузинский парламент отклонил законопроект об иноагентах после массовых протестов. По словам Мдинарадзе, текст нынешнего законопроекта будет точно таким же, только термин "агент иностранного влияния" заменят на "организацию, осуществляющую интересы иностранной державы".

Мдинарадзе подчеркнул, что законопроектом предусмотрено единственное требование – публикация годового финансового отчёта организациями, которые получают иностранное финансирование. За нарушение этого требования предусмотрен только штраф.

"Наша единственная вина в прошлом году была в проблемах с коммуникацией. Это могут быть мои личные недостатки. Многие, возможно, только что услышали от меня, что я говорю только об обязательстве декларировать", – сказал Мдинарадзе.

По его словам, законопроект будет принят во всех трёх чтениях до конца парламентской сессии. Мдинарадзе отметил, что законы об иноагентах есть в США, Израиле и Австралии, обсуждают их и в других странах. Россию, где закон об "иноагентах" стал инструментом репрессий, при перечислении Мамука не упомянул.

Впервые "Грузинская мечта" внесла законопроект об иноагентах в феврале 2023 года. В ответ на это в стране начались массовые протесты. В марте того же года грузинский парламент отклонил законопроект.