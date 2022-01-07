Президент Казахстана приказал стрелять "по террористам без предупреждения"

Правоохранительные органы и армия Казахстана должны открывать огонь на поражение по преступникам. Об этом в эфире казахстанских телеканалов заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, власти не намерены вести переговоры с террористами. Президент уточнил, что полиция и армия получили от него соответствующий приказ.

"Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", — подчеркнул Токаев.

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