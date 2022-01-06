Власти Алма-Аты сообщили о начале "антитеррористической операции "

Комендатура Алма-Аты официально сообщила о начале в крупнейшем городе Казахстана "антитеррористической спецоперации по обеспечению порядка".

"К сожалению, радикально настроенные участники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских сотрудников и нанося ущерб поликлиникам и больницам", - приводит заявление комендатуры казахская редакция Радио Свобода (Радио Азаттык).

Также в комендатуре заявили о "высокой организованности бандитов, которая свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом", и подчеркнули, что "их нападение на Казахстан стало актом агрессии и попыткой подрыва целостности государства". Такие же формулировки использовал президент Касым-Жомарт Токаев, когда накануне сообщал, что обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана сообщали, что в ходе беспорядков по всей стране получили ранения свыше 300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, 8 человек погибли.

Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек заявила в четверг, что в городе убиты десятки участников беспорядков, личности которых сейчас устанавливаются, передаёт "Интерфакс".

Что происходит в Алма-Ате сейчас, понять сложно, отмечает Азаттык. Известно, что некие группы людей (нет данных о том, что это те же митингующие, которые выходили на протесты со 2 января) держат в страхе весь город. Есть сведения, что они вооружены. В ночь на 6 января в мегаполисе появились телефонная связь и интернет.

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты сообщала о прекращении его работы в связи с захватом объекта толпой протестующих 5 января. Ближневосточные авиакомпании Flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways отменили запланированные на четверг рейсы в Алма-Ату из-за ситуации в Казахстане. Как следует из онлайн-табло аэропорта Нур-Султана, отменены ближайшие рейсы в Алма-Ату, Стамбул, Москву и Актобе.

Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на Reuters пишет, что в четверг утром несколько бронетранспортеров и десятки военных вошли на главную площадь Алма-Аты, где находились протестующие, после чего началась стрельба. Позднее поступила информация, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики перед зданием городской администрации.

Президент Токаев в ночь на 6 января провел заседание Совета безопасности Казахстана. Ранее он сообщил, что отныне именно он возглавляет Совбез, хотя пожизненно эту должность занимал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. Как и когда произошла передача полномочий, неизвестно. На заседании Токаев назвал участников беспорядков в стране "настоящими террористами". "Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Минобороны", - утверждал президент.

Одновременно сообщается об указе Токаева, которым Карим Масимов, давний соратник Назарбаева, освобожден от должности председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. На этом посту его сменил Ермек Сагимбаев, работавший начальником Службы государственной охраны. Согласно законодательству, дача согласия на назначение президентом страны председателя КНБ и ряда других ведомств относится к исключительному ведению Сената, говорится в публикации Азаттык.