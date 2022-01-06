МВД Казахстана заявило, что площадь Республики в Алма-Ате "расчищена"

Площадь Республики в Алма-Ате "расчищена от преступных группировок", пишет "Информбюро" со ссылкой на МВД Казахстана.

Как сообщает Радио Азаттык, на площади Республики была открыта стрельба по людям. На площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста.

По словам журналиста Ануара Даниярова, в 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника, и из нее был открыт огонь из автоматов. Данияров сообщил, что находившийся рядом с ним мужчина получил огнестрельное ранение в легкие и скончался по дороге в больницу.

По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Толеужан, большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь. Демонстранты требовали создания специального кризисного штаба, отказа от ввода военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов мародеров.

Также МВД Казахстана заявило, что протестующих, которые откажутся сложить оружие, "ждет уничтожение". По данным агентства "Sputnik Казахстан", на улицах усилено патрулирование нарядами полиции и Нацгвардии, выставлены блокпосты. "В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие – ведется их уничтожение", – передает заявление ведомства "Sputnik Казахстан".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана сообщили, что в ходе беспорядков по всей стране погибли 18 сотрудников силовых структур, ранены – 748. В ведомстве также заявили, что задержано 2 298 человек.