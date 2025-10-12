Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти

Администрация президента Мадагаскара заявила, что в стране происходит "попытка незаконного и насильственного захвата власти", сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Это произошло после того, как военнослужащие элитного подразделения CAPSAT, которое помогло президенту Андри Радзуэлине захватить власть в ходе переворота 2009 года, присоединились к протестам.

В воскресенье военные CAPSAT заявили, что подразделение берет на себя управление армией. "Отныне все приказы армии – будь то сухопутные войска, воздушные силы или флот – будут исходить из штаб-квартиры CAPSAT", – заявили офицеры подразделения.

Сообщается, что 12 октября тысячи людей вышли на митинг в Антананариву – в нем приняли участие лидеры церкви и оппозиционные политики, включая бывшего президента страны Марка Равалуманана, а также военнослужащие CAPSAT.

Протесты в Мадагаскаре начались в конце сентября из-за дефицита воды и электричества. Как пишет "Аль-Джазира", лишь около трети населения страны имеет доступ к электричеству, а отключения электроэнергии регулярно длятся более восьми часов в день.

Впоследствии протесты переросли в антиправительственные акции: демонстранты требуют, чтобы президент ушел в отставку, извинился за насилие в отношении протестующих, а также распустил Сенат и избирательную комиссию.

В ходе протестов сотрудники правоохранительных органов часто вступали в столкновения с демонстрантами, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. В ООН сообщили, что с начала демонстраций погибли как минимум 22 человека, еще более 100 получили ранения.