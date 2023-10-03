Суд в Молдове допустил до выборов членов запрещённой партии "Шор"

Конституционный суд Молдовы во вторник разрешил участвовать в местных выборах в ноябре бывшим членам партии "Шор", которая ранее в этом году вердиктом того же суда была признана неконституционной и с тех пор считалась расформированной.
Разрешение получено после жалобы ряда членов "Шор", возглавляемой проживающим в изгнании бизнесменом Иланом Шором.
В июне Конституционный суд запретил лидерам этой партии баллотироваться на выборах в течение пяти лет. С иском обратилось правительство Молдовы. Нынешние власти и западные политики обвиняют "Шор" в попытках дестабилизировать обстановку в стране и называют партию пророссийской. Её запрет связывают со стремлением снизить влияние Москвы. Представители самой "Шор" называли обвинения политически мотивированными.
3 октября решение было принято голосованием трёх судей. Двое других заявили, что выскажут отдельные мнения. "Суд установил, что оспариваемый запрет не был основан на объективных критериях, был общим и не учитывал индивидуальные обстоятельства", - пояснил после вынесения решения судья Сергей Цуркан. Его цитирует Молдавская служба Радио Свобода. Цуркан добавил, что когда суд признал партию "Шор" неконституционной, он не предлагал налагать ограничения на её членов.
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