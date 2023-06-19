Молдова признала политическую партию "Шор" неконституционной

Конституционный суд Молдовы признал политическую партию "Шор" неконституционной. Со дня принятия решения партия считается расформированной. Ни один из её документов более не будет иметь юридической силы.

Председатель Конституционного суда Николае Рошка заявил, что Министерство юстиции Молдовы создаст комиссию для ликвидации партии и исключения её из реестра юридических лиц.

При этом депутаты от партии "Шор" сохранят свои мандаты в парламенте, но будут действовать уже как независимые избранники.

Правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд с просьбой о проверке законности "Шора" в ноябре прошлого года. По мнению правительства, активность партии подпадает под статью 41 конституции страны, согласно которой партии и общественно-политические объединения, чья деятельность направлена "против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности" являются неконституционными.

Юридический представитель правительства заявил, что во время процесса приведено достаточно доказательств того, что "Шор" занималась организацием массовых протестов с подкупом участников для дестабилизации ситуации в стране.

Представители партии "Шор" настаивали, что доказательства ничего не подтверждают, а обвинения назвали политически мотивированными. После оглашения вердикта суда замглавы "Шора" Марина Таубер назвала решение Конституционного суда "позорным и беспрецедентным". "Мы первая страна в Европе, где распущена оппозиционная политическая партия. Мы не можем сравнивать себя с экстремистскими действиями в Турции и Болгарии, которые нам здесь привели в пример", - сказала она.