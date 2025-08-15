Президент Польши: российскую армию можно победить в бою

История показывает, что российскую армию можно победить в бою, заявил в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий на военном параде, посвященном 105-летию победы польских защитников над Красной Армией в Варшавской битве 1920 года.

"Россия не непобедима. Она проиграла Японии в начале XX века, потерпела поражение от поляков в 1920 году, а сегодня, уже более трёх лет, переживает тяжёлые времена после нападения на Украину — благодаря поддержке союзников и солидарности свободных стран", — сказал Навроцкий. Его слова приводит Reuters.

В параде в Варшаве приняли участие около четырёх тысяч польских военнослужащих и 200 солдат из стран НАТО. Над городом пролетели около 50 самолётов, включая F-16, а вдоль Вислы прошли колонны с танками Leopard, K2 и Abrams, бронемашинами Borsuk и Rosomak, артсистемами Patriot и HIMARS. В Балтийском море состоялся военно-морской парад с участием 20 кораблей.

Парад прошёл на фоне подготовки встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Навроцкий, стронник Трампа, накануне участвовал в телеконференции с Трампом и европейскими лидерами, посвящённой Украине.

Польша, член НАТО и один из крупнейших военных доноров Киева, заявляет о росте угрозы со стороны России. В 2026 году Варшава планирует довести военные расходы до 5% ВВП.

Больше новостей Радио Свобода: