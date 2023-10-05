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Президент России рассказал об испытаниях ракеты "Буревестник"

Россия провела успешное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", заявил Владимир Путин на форуме "Валдай". О том, когда проводились испытания, президент России не уточнил.

Путин также отметил, что Россия фактически закончила работы над стратегическим ракетным комплексом "Сармат" и в ближайшее время перейдет к его массовому производству и постановке на боевое дежурство.

На днях о недавних вероятных испытаниях "Буреестника" писало издание The New York Times со ссылкой на собственное расследование. Журналисты пришли к такому выводу после изучения спутниковых снимков и авиационных данных передвижений на архипелаге Новая Земля.

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Как жителей Кубы вербуют на войну
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Как жителей Кубы вербуют на войну

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Как жителей Кубы вербуют на войну

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