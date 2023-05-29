Президент Сербии Вучич выступил с обращением к нации

Президент Сербии Александр Вучич вечером в понедельник обратился с посланием к народу. Его речь была посвящена возросшему напряжению на границе Сербии и частично признанного Косова.

Вучич обвинил в происходящем премьер-министра Косова Альбина Курти. Президент Сербии утверждает, что главная цель Курти – разжечь вражду между жителями Сербии и Косова. Вучич также считает, что руками Курти против Сербии действует НАТО.

Президент Сербии раскритиковал действия косовской полиции и в особенности миротворческих сил ООН под руководством НАТО (KFOR), заявив, что те содействуют эскалации и применяют против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ. Он упомянул о как минимум двух раненых среди сербских протестующих. Сербское издание Novosti со ссылкой на директора клиники в Косовска-Митровице Златана Элека сообщает, что за медицинской помощью обратились уже около 50 человек.

В то же время агентство Reuters сообщает о как минимум 25 пострадавших сотрудниках KFOR в ходе столкновений с протестующими.

Александр Вучич сообщил, что обратился к представителям "Большой пятёрки" – США, Великобритании, Германии, Франции и Италии – с просьбой во вторник провести заседание из-за обострения ситуации в Косове. Он намерен попросить эти страны "понимать своих детей".