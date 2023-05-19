Президент США Байден одобрит тренировку украинских пилотов на F-16

Источники Associated Press на саммите "Группы семи" в Хиросиме сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. Официальных заявлений об этом пока не сделано.

Сообщается, что обучение лётчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели. Когда, откуда и сколько истребителей будет поставлено в Украину, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.

Ранее CNN писало, что администрация США не будет возражать против передачи F-16 Украине третьими странами. Из-за отказа поставлять Киеву боевые самолёты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США.

На этой неделе было объявлено о создании "международной коалиции", цель которой обеспечить поставки Украине истребителей F-16. В ней примут участие Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны. Нидерланды, Дания и Бельгия уже заявляли, что готовы поделиться с Украиной своими боевыми самолётами.

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