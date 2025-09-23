Президенты Украины и США встретились на полях Генассамблеи ООН

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Перед началом встречи Трамп отметил, что Украина "делает прекрасную работу в том, что касается сдерживания огромной [российской] армии".

Отвечая на вопрос о том, должна ли Европа сбивать российские самолёты и дроны в случае нарушения ими воздушного пространства стран НАТО, Трамп ответил утвердительно. Он также предположил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может отказаться от закупок российских энергоресурсов.

Трамп также отметил, что российская экономика находится в ужасном состоянии.

Зеленский в свою очередь заявил об освобождении 360 квадратных километров украинской территории за последний месяц и об окружении украинской армией тысячи российских военных, которых впоследствии Украина рассчитывает обменять на пленных украинцев.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на усиление давления и ужесточение санкций против России. "Мы полностью поддерживаем вашу идею, господин президент, о прекращении закупок российской нефти и газа европейскими странами", — сказал он.

Президент Украины уточнил, что ранее обсуждал этот вопрос с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. "Думаю, им нужны определенные альтернативные пути, и тогда они согласятся на эту идею", — добавил Зеленский.

