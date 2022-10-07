В результате ракетного удара по Запорожью погибли 11 человек

В результате ракетного удара по Запорожью 6 октября погибли 11 человек, ещё 21 человек был спасён из под завалов зданий. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным ведомства, в городе были разрушены не менее двух жилых домов. Из-под завалов одного из них спасатели достали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Там же были обнаружены тела восьми погибших. Под завалами другого дома нашли тела троих погибших, ещё 15 человек удалось спасти - восемь из них доставлены в больницу. ГСЧС сообщило о том, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

Ракетный удар по Запорожью был нанесён утром 6 октября. Большая часть Запорожской области продолжает находиться под контролем российских военных. Самый крупный город региона, Запорожье, российской армии захватить не удалось. Ракетные удары Россия не комментировала, Москва традиционно отрицает сознательное нанесение ударов по гражданским зданиям: это расценивается международным правом как военное преступление.

3 октября ООН сообщила о 6114 мирных жителей, погибших после февральского вторжения России в Украину. Оценка, вероятно, может быть занижена в разы, организация предупреждает, что данные являются неполными и постоянно обновляются.