В результате ракетных ударов по городу Запорожье повреждены 7 жилых домов

В результате ракетного удара, нанесённого около пяти часов утра 6 октября по городу Запорожье, разрушены жилые дома, под завалами находятся люди, два человека погибли. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, удары были нанесены семью ракетами по жилым домам. Под завалами находятся не менее пяти человек. На месте проводится спасательная операция.

Большая часть Запорожской области находится под контролем российских военных, однако самый крупный город региона, Запорожье, в котором до начала войны жила почти половина жителей области, российской армии захватить не удалось.

Старух предупредил жителей города о риске повторных атак. Этой же этой ночью был нанесён удар по Харькову. Россия атаки не комментировала, Москва традиционно отрицает сознательное нанесение ударов по гражданским зданиям: это расценивается международным правом как военное преступление.

3 октября ООН сообщила о 6114 мирных жителей, погибших после февральского вторжения России в Украину. Оценка, вероятно, может быть занижена в разы, организация предупреждает, что данные являются неполными и постоянно обновляются.