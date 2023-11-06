При обстреле Одессы ранены пять человек

В ночь на 6 ноября российская армия вновь атаковала Украину. Из-за обстрелов в Одессе ранены пять человек, в Херсоне – в жилой дом попала ракета. Об этом сообщили местные власти.

По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, город атаковали разными типами ракет и ударными дронами.

Ракеты попали в центр Одессы и в промышленное здание, которое уже не используется. Взрывной волной повредило многоэтажные жилые дома и музей в исторической части города. Дроны были направлены по припортовой инфраструктуре – уничтожены 15 беспилотников. Повреждены склады, разгрузочная спецтехника и машины с зерном.

Раненые госпитализированы.

По словам главы Херсонской областной администрации Романа Мрочко, российская армия наносила удары с оккупированного ею левого берега Днепра. Под обстрел попали жилые кварталы – повреждены квартиры и частные дома. По информации Сил обороны юга Украины, среди прочего Россия ударила по Херсону противорадиолокационной ракетой Х-31П. Она попала в пятиэтажный жилой дом.

Информации о пострадавших нет.

Также силы ПВО сбили ракету Х-59 "Овод", выпущенную российской армией по Николаевской области, сообщают Силы обороны юга Украины.