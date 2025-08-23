Премьер Израиля настаивает на сокращении сроков захвата города Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на сокращении сроков предстоящей операции по захвату города Газа, получившей название "Колесницы Гидеона-2". Об этом сообщает Ynet.

По словам Нетаньяху, операция может стать сопоставимой по масштабу и значению со сражением за Берлин в конце Второй мировой войны и должна привести к "решающему поражению ХАМАС".

Точные сроки начала наземных действий израильской армии в Газе пока не определены. "Мы расширим деятельность в ближайшие дни", — заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

За последние две недели армия Израиля уже проводила операции в районах вокруг города, в том числе в самом большом квартале города Газы — Зейтуне, но крупное наземное наступление, по оценкам, вряд ли начнется ранее сентября. Его проведение будет напрямую зависеть от попыток Израиля эвакуировать около миллиона жителей сектора Газа на юг.

Процесс переселения жителей сопряжён с серьезными трудностями и предполагает необходимость тесного взаимодействия с ООН, которую рассматривают в качестве ключевого партнера в организации эвакуации.

На юге сектора Газа начались масштабные работы по восстановлению "Европейской больницы" на востоке Хан-Юниса. Медучреждение находится под контролем израильских военных. Туда переведут врачей и пациентов города Газа. На днях ЦАХАЛ уведомил подконтрольный ХАМАС Минздрав о необходимости вывезти из города пациентов и медперсонал.

Кроме того, ЦАХАЛ прокладывает дорогу из гуманитарной зоны Аль-Маваси, расположенной к западу от Газы, сообщают местные источники. Именно туда сейчас призывают направляться жителей города.

Поступают сообщения о строительстве аналогичной дороги к эмиратскому полевому госпиталю в Рафахе. Больница практически с первых дней войны и в настоящее время находится на территории, контролируемой Израилем.

Власти Израиля заявляют, что одной из основных целей военной операции в Газе остаётся освобождение заложников, захваченных джихадистами во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. По последним данным в заложниках остаются 50 человек, включая солдата, убитого в 2014 году. Живыми считаются 20 заложников. При этом президент США Дональд Трамп допустил, что в живых могли остаться меньше 20 человек.

Штаб-квартира семей заложников в ответ на слова Трампа опубликовала заявление. "Господин президент, заложников 50 человек. Для нас каждый из них — это целый мир", — подчеркнули близкие захваченных.

Координатор правительства по делам военнопленных и пропавших без вести Галь Хирш отметил, что официальные данные до сих пор не изменились. "В руках ХАМАС 20 живых заложников, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 28 объявлены умершими", — отметил Хирш.

Больше новостей Радио Свобода: